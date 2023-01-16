Реклама
Прямой эфир
Мир
В Берлине прошел массовый митинг против антироссийской политики Запада
Мир
В Казахстане рассматривают заявку на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка»
Авто
В России появился пикап SsangYong Rexton Sports
Мир
МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения ядерной аварии
Культура
SHAMAN приехал в Донбасс и Новороссию с гастролями
Происшествия
В Хабаровске загорелось высотное здание
Мир
Найден черный ящик разбившегося в Непале самолета
Мир
Главу Ташкента уволили за плохую подготовку города к зиме
Мир
В МИД РФ заявили о попытках США повлиять на медобслуживание российских дипломатов
Мир
Украина намерена попросить Канаду о поставках танков Leopard 2
Армия
В Белоруссии началось совместное с армией РФ летно-тактическое учение
Мир
Не менее 60 человек пострадали в состязаниях с участием быков на юге Индии

В Москве отметили рост востребованности цифровых услуг для предпринимателей

0
Фото: mos.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В список наиболее популярных услуг на столичном портале mos.ru в прошлом году вошли такие инструменты, как сверка финансово-лицевых счетов и оформление пропусков для грузовиков, которые доставляют в Москву различные товары. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«На портале представлено две сотни цифровых инструментов для ведения бизнеса. И востребованность онлайн-формата для решения деловых задач продолжает расти. В прошлом году компании и индивидуальные предприниматели воспользовались услугами и сервисами mos.ru больше 2,2 млн раз. Это на 10% больше, чем годом ранее», — отметила Сергунина.

Она добавила, что количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов на данный момент превышает 440 тыс.

В прошлом году на сайте добавили ряд новых сервисов. Например, компаниям и индивидуальным предпринимателям стала доступна оплата счетов в сервисе «Мои платежи» — в электронном виде они могут оплатить более 5 тыс. различных счетов, узнать об имеющихся задолженностях и просмотреть историю финансовых операций. Также у бизнесменов появилась возможность подать онлайн-заявку на открытие летнего кафе. При этом срок предоставления разрешения сократился с 30 до 23 дней.

Кроме того, теперь операторы мобильной связи могут подать онлайн-заявление на выдачу заключений городского управления Роспотребнадзора, необходимых для строительства телеком-инфраструктуры. В то же время застройщикам стал доступен в электронном виде полный перечень услуг сетевых компаний по подключению к инженерным сетям, а для руководителей организаций в сфере управления многоквартирными домами открылась онлайн-запись на обязательный квалификационный экзамен, который нужно сдавать каждые пять лет.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023