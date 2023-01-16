В Москве отметили рост востребованности цифровых услуг для предпринимателей

В список наиболее популярных услуг на столичном портале mos.ru в прошлом году вошли такие инструменты, как сверка финансово-лицевых счетов и оформление пропусков для грузовиков, которые доставляют в Москву различные товары. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«На портале представлено две сотни цифровых инструментов для ведения бизнеса. И востребованность онлайн-формата для решения деловых задач продолжает расти. В прошлом году компании и индивидуальные предприниматели воспользовались услугами и сервисами mos.ru больше 2,2 млн раз. Это на 10% больше, чем годом ранее», — отметила Сергунина.

Она добавила, что количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов на данный момент превышает 440 тыс.

В прошлом году на сайте добавили ряд новых сервисов. Например, компаниям и индивидуальным предпринимателям стала доступна оплата счетов в сервисе «Мои платежи» — в электронном виде они могут оплатить более 5 тыс. различных счетов, узнать об имеющихся задолженностях и просмотреть историю финансовых операций. Также у бизнесменов появилась возможность подать онлайн-заявку на открытие летнего кафе. При этом срок предоставления разрешения сократился с 30 до 23 дней.

Кроме того, теперь операторы мобильной связи могут подать онлайн-заявление на выдачу заключений городского управления Роспотребнадзора, необходимых для строительства телеком-инфраструктуры. В то же время застройщикам стал доступен в электронном виде полный перечень услуг сетевых компаний по подключению к инженерным сетям, а для руководителей организаций в сфере управления многоквартирными домами открылась онлайн-запись на обязательный квалификационный экзамен, который нужно сдавать каждые пять лет.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.