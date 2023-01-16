В Казахстане рассматривают заявку на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка»

Заявку российского ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс») на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка» в Казахстане в настоящее время рассматривает экспертная организация, рассказали в департаменте по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции республики.

«На рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно — и точка», поданные от имени ООО «Система ПБО», — пояснили агентству «Интерфакс — Казахстан» 16 января.

5 января пресс-служба McDonald’s на официальном сайте уведомила о прекращении работы сети ресторанов быстрого питания под управлением компании Food Solutions KZ под брендом McDonald’s в Казахстане по причине ограничений в поставках. Тогда же не исключалось возобновление работы ресторанов, но уже под новым названием.

Ранее в этот день агентство Bloomberg рассказало о намерении McDonald's уйти из Казахстана из-за проблем с закупкой мяса. Bloomberg написало, что ситуация осложняется еще и тем, что франчайзи McDonald's в Казахстане Кайрат Боранбаев с марта проходит в республике по делу о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

С ноября минувшего года в Казахстане 24 ресторана сети приостановили работу, ссылаясь на проблемы с поставками. Компания McDonald's отказалась от комментариев, отметило агентство.

В России 2 декабря сообщалось, что сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю, которую занимал McDonald’s на российском рынке. В пресс-службе компании заявили, что оборот в ноябре превысит показатели 2021 года.