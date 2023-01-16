Реклама
Прямой эфир
Авто
Страховые премии по ОСАГО в 2023 году превысят 300 млрд рублей
Происшествия
В центре Донецка прогремело два взрыва
Мир
В Берлине прошел массовый митинг против антироссийской политики Запада
Мир
В Казахстане рассматривают заявку на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка»
Авто
В России появился пикап SsangYong Rexton Sports
Мир
МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения ядерной аварии
Культура
SHAMAN приехал в Донбасс и Новороссию с гастролями
Происшествия
В Хабаровске загорелось высотное здание
Мир
Найден черный ящик разбившегося в Непале самолета
Мир
Главу Ташкента уволили за плохую подготовку города к зиме
Мир
В МИД РФ заявили о попытках США повлиять на медобслуживание российских дипломатов
Мир
Украина намерена попросить Канаду о поставках танков Leopard 2

В Казахстане рассматривают заявку на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка»

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявку российского ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс») на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка» в Казахстане в настоящее время рассматривает экспертная организация, рассказали в департаменте по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции республики.

Освободилась касса: российский McDonald's раскрыл секреты перезапуска сети
«Известия» первыми оценили старый-новый ресторан на Пушкинской площади

«На рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно — и точка», поданные от имени ООО «Система ПБО», — пояснили агентству «Интерфакс — Казахстан» 16 января.

5 января пресс-служба McDonald’s на официальном сайте уведомила о прекращении работы сети ресторанов быстрого питания под управлением компании Food Solutions KZ под брендом McDonald’s в Казахстане по причине ограничений в поставках. Тогда же не исключалось возобновление работы ресторанов, но уже под новым названием.

Ранее в этот день агентство Bloomberg рассказало о намерении McDonald's уйти из Казахстана из-за проблем с закупкой мяса. Bloomberg написало, что ситуация осложняется еще и тем, что франчайзи McDonald's в Казахстане Кайрат Боранбаев с марта проходит в республике по делу о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

С ноября минувшего года в Казахстане 24 ресторана сети приостановили работу, ссылаясь на проблемы с поставками. Компания McDonald's отказалась от комментариев, отметило агентство.

В России 2 декабря сообщалось, что сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю, которую занимал McDonald’s на российском рынке. В пресс-службе компании заявили, что оборот в ноябре превысит показатели 2021 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023