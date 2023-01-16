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В ЛНР призвали СБ ООН к адекватной правовой оценке действий Киева в Донбассе

Омбудсмен ЛНР Сердюкова призвала СБ ООН к адекватной правовой оценке действий киевских властей в Донбассе
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) призвала Совет Безопасности (СБ) ООН дать адекватную правовую оценку действиям киевских властей в Донбассе и остановить поставки тяжелого вооружения Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале в понедельник, 16 января.

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«Призываем Совет Безопасности ООН, на который возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности, дать адекватную правовую оценку действиям киевских властей в Донбассе и остановить поставки тяжелого вооружения Украине, дабы предотвратить дальнейшие акты вооруженной агрессии Украины против гражданского населения», — написала Сердюкова.

Она напомнила, что непрекращающиеся обстрелы мирных городов и районов республик Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводят к ужасающим последствиям.

«Нанесение неизбирательных ударов по жилым домам, объектам социальной инфраструктуры стало основной тактикой официального Киева, что влечет за собой массовую гибель мирного населения», — говорится в сообщении омбудсмена.

Ранее, 14 января, российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ряд международных организаций, потребовав повлиять на власти Украины, чтобы те соблюдали Женевские конвенции. По словам омбудсмена, она также готовит обращение в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по фактам применения пыток в отношении российских военнопленных на Украине.

Днем ранее военный врач ВС РФ Даниил Пшеничный рассказал о том, что российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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