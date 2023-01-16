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Ремонт автомобилей по ОСАГО почти прекратился из-за дефицита запчастей

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Страховщики почти прекратили ремонтировать авто по ОСАГО. Доля компенсаций в виде починки авто по полисам упала почти до 0% к концу 2022 года, отметили в Российском союзе автостраховщиков. Из-за дефицита запчастей сервисы не могут выполнить требования к срокам и качеству ремонта по ОСАГО, сообщает телеканал «Известия». Страховые компании зависят от закона и параллельного импорта, пояснили в Российском союзе автостраховщиков. Ранее РСА уже предлагал увеличить срок ремонта и разрешить использовать б/у запчасти. Однако в Банке России не поддерживают инициативу Российского союза автостраховщиков, ссылаясь на возможное снижение уровня безопасности на дорогах. Закон об ОСАГО позволяет страховщикам компенсировать потерпевшим убытки как за счет ремонта, так и в форме денежной выплаты. При этом, по данным регулятора, количество жалоб россиян на несоблюдение сроков или отказ выполнять ремонт по таким полисам в 2022 году выросло на треть и достигло порядка 1,3 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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