В России появился пикап SsangYong Rexton Sports

В России начались продажи новых грузовых пикапов SsangYong Rexton Sports. Максимальная стоимость автомобилей, ввезенных в РФ по системе параллельного импорта, составляет 4,4 млн рублей, сообщила 16 января января «Российская газета».

Издание отметило, что практически все пикапы, предлагаемые в РФ, поставляются под заказ, машины в наличии пока есть только во Владивостоке.

Модель Rexton Sports оснащается дизельным двигателем объемом 2.2 л и мощностью 187 л.с., (крутящий момент — 400 Нм.) Пикап доступен с механической коробкой либо шестиступенчатым автоматом Aisin. Тип привода на выбор — задний или жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Пикап Rexton Sports имеет в своем арсенале пружинную заднюю подвеску, а его грузоподъемность составляет 400 кг.

Последнее обновление легкого коммерческого грузовика состоялось в 2021 году. В основу автомобиля легла платформа знакомого россиянам внедорожника Rexton.

22 декабря корейские СМИ сообщили, что SsangYong Motor намерена сменить название на KG Mobility в марте 2023 года. Переименование одобрил новый руководитель компании Квак Джэ Сун, который считает, что новое имя откроет следующую главу в истории автопроизводителя. Автоэксперты отметили, что грядущее переименование будет первым изменением названия SsangYong с 1998 года. Марка официально продавала свои автомобили в России до 2018 года, когда отечественный рынок покинул кроссовер SsangYong Tivoli.