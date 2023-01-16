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Найден черный ящик разбившегося в Непале самолета

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Фото: REUTERS/Rohit Giri
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В Непале обнаружен черный ящик потерпевшего крушение пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines, в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту. Об этом 16 января сообщил представитель аэропорта Катманду.

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«Найден черный ящик разбившегося самолета», — цитирует в Twitter источник агентство ANI.

Накануне сообщалось, что власти Непала объявили 16 января днем траура. Понедельник станет государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.

Самолет разбился 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика — авиакомпании Yeti Airlines — Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

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