В Хабаровске загорелось высотное здание. Об этом в понедельник, 16 января, сообщило ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«В 15:15 (8:00 мск. — Ред.) 16 января поступило сообщение о возгорании на фасаде здания повышенной этажности по адресу: ул. Комсомольская, 45», — говорится в сообщении.

В настоящий момент пожарные работают на тушении пожара. Они установили, что произошло возгорание утеплителя под облицовкой. На месте задействовано шесть пожарных автоцистерн и две автолестницы.

11 января в центре Самары на улице Некрасовской загорелся многоквартирный дом. Горела лестничная клетка с первого по третий этаж. В результате происшествия погибла пятилетняя девочка, еще четыре человека, в том числе ребенок, пострадали.