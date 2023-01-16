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Главу Ташкента уволили за плохую подготовку города к зиме

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил главу Ташкента Джахонгира Артыкходжаева за плохую подготовку городского хозяйства к работе в зимних условиях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 16 января, пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.

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По словам Асадова, в ходе расширенного совещания, посвященного обеспечению населения энергоресурсами, президент Узбекистана обратил внимание на серьезные проблемы города, возникшие в первую очередь из-за недостаточной подготовки властей города к аномальным для страны морозам, которые держатся в регионе с 10 января.

«Я глубоко обеспокоен и опечален настроением и переживаниями каждой семьи и каждого человека, страдающего от холода. Сложившаяся ситуация наглядно показала, как до сегодняшнего дня работали руководители отраслей и регионов», — сказал Мирзиёев.

В связи с этим глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев был освобожден от занимаемой должности.

Президент на заседании отметил также, что в связи с тем, что генплан Ташкета до сих пор не утвержден, более 250 объектов в городе были построены самовольно, притом что при выдаче разрешений на строительство отсутствует точный расчет нагрузки на существующую инфраструктуру столицы.

Исполняющим обязанности главы Ташкента назначен Бахтиёр Рахмонов.

Сообщается также, что наряду с мэром столицы уволены главы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского и Учтепинского районов Ташкента, а также председатель компании «Тепловые электрические станции».

Службе госбезопасности и Генпрокуратуре поручено изучить их деятельность.

«Сегодня самой большой задачей руководителей всех уровней является обеспечение бесперебойной работы электрических и газовых сетей. Но чиновники соответствующих сфер не в состоянии это сделать», — подчеркнул президент.

Президент поставил перед чиновниками ряд задач по исправлению ситуации. Так, премьер-министру Абдулле Арипову и министру энергетики Журабеку Мирзамахмудову было поручено создать систему, которая бы оказывала незамедлительную помощь населению неблагополучных кварталов, используя все возможности, справедливо распределяя имеющиеся ресурсы.

Днем ранее портал Kun.uz сообщил, что Ташкент не справился с аномальными для страны морозами. По словам авторов материала, отопление в городе почти не работает, давление газа низкое, электроснабжение тоже часто дает сбои. Также сообщалось, что за последние дни в Ташкенте участились случаи взрывов и пожаров на трансформаторах, которые не выдерживают нагрузки из-за массового использования населением обогревательных приборов.

Кроме того, в Узбекистане приостановили деятельность всех газовых заправок. В Минэнерго Узбекистана заявили, что принимаются меры по доставке природного газа в первую очередь населению. Однако газа нет, в результате и водители, и жители остались без газа.

В Узбекистане, согласно данным «Узгидромета», с 10 января резко упала температура. В ночное время она падала до –19...–20 градусов, днем — до 8–15 градусов мороза.

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