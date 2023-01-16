Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили над морем беспилотник

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один беспилотный летательный аппарат у берега Севастополя. Об этом сообщил 16 января губернатор города Михаил Развожаев.

«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что все службы работают в штатном режиме.

До этого системы ПВО Севастополя в очередной раз сбили беспилотный летательный аппарат в ночь на Рождество, 7 января. По данным губернатора города, беспилотник был ликвидирован над Северным молом.

Ранее Развожаев сообщал, что два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе в районе Бельбека 4 января.

2 января Развожаев также сообщал о двух сбитых беспилотниках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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