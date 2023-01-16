МИД: страны ЕС начали предъявлять невыполнимые визовые требования к российским туристам

Европейские страны свели к минимуму для российских граждан оформление многократных виз, а ряд государств выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешения на въезд для россиян. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил статс-секретарь — заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

Он отметил, что, в частности, желающие получить визу сталкиваются с невозможностью оплатить визовый сбор через западные банки, а также предъявить медицинский страховой полис иностранного страховщика.

«Подобные требования выполнить в условиях беспрецедентных западных санкций крайне затруднительно, поэтому оформление россиянам многократных виз сведено к минимуму», — пояснил ТАСС дипломат.

Он напомнил, что на данный момент гражданам России запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

12 сентября 2022 года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

В октябре ряд стран закрыл въезд для россиян по туристическим визам.

Однако у России немало контактов со странами, которые позволяют въезд россиянам без лишних сложностей. О них 16 января напомнил сенатор Алексей Пушков. Он указал, что разговоры о вымышленной на Западе изоляции России присущи людям, которые никогда не смотрели на карту мира. Политик заявил, что граждане РФ беспрепятственно могут посетить более 100 стран.

Некоторые страны ввели антироссийские санкции, в том числе ограничили или остановили выдачу россиянам виз, на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.