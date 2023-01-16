Синоптик предупредил о грядущих морозах в Москве

Морозная погода вернется в Московский регион в воскресенье, 22 января. Об этом 16 января заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в течение недели температура воздуха сначала будет повышаться. Так, в среду ожидается до +2 градусов, в пятницу — до +3 градусов. Кроме того, в эти дни Московский регион накроют осадки в виде дождя с мокрым снегом

«Температура понизится до нуля градусов в субботу и до −3...−4 градусов в дневные часы в воскресенье, по ночам до −5...−6 градусов», — рассказал Синенков ТАСС.

Днем ранее ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец спрогнозировал оттепель и до +4 градусов в Московском регионе в течение недели. Причиной оттепели специалист назвал южные потоки, которые принесут из акватории Черного моря аномально теплый и сырой воздух с температурным фоном на 5–10 градусов выше климатической нормы.

14 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде на Крещение (19 января) в Москве. По ее словам, Крещение в столице будет самым теплым за последние 15 лет.