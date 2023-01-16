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В ФРГ ответили на требование отправить Украине истребители Tornado

Политик ФРГ Шульц: Украина никогда не получит истребители Tornado
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Украина никогда не получит истребители Tornado, которые должны быть списаны в ближайшее время, заявил политик из ФРГ Гауке Шульц в Twitter в воскресенье, 15 января. Таким образом он прокомментировал требование заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника предоставить стране 93 истребителя Tornado.

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«Вы никогда не получите Tornado. Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией», — высказался Шульц.

Как отметил немецкий политик, в его окружении имеются работающие с данным видом истребителей люди, которые против того, чтобы Киев незаконно завладел этой техникой.

15 января Мельник обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием предоставить Украине 93 многоцелевых истребителя Tornado.

10 января стало известно о том, что Франция и Польша пытаются повлиять на Германию по поводу принятия решения о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard. Согласно данным источника Politico, французский лидер Эммануэль Макрон заявил об отправке украинской стороне французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись» с места. Варшава между тем намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства, говорится в статье.

9 января представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох отметил, что Варшава располагает возможностью передать Киеву символическое количество танков Leopard. При этом вопрос самой передачи находится еще на рассмотрении, добавил он, уточнив, что если Польша и передаст Украине Leopard, то их число нельзя будет измерять десятками.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Данное решение о защите населения Донбасса было принято из-за напряженной обстановки в ЛНР и ДНР со стороны украинских военных.

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