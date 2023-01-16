SHAMAN приехал в Донбасс и Новороссию с гастролями

Российский певец SHAMAN на минувших выходных, 14 и 15 января, в рамках большого сольного тура по городам России дал благотворительные концерты в Луганске и Мариуполе.

Певец исполнил такие хиты, как «Встанем», «Я русский» и гимн России в авторской аранжировке.

«Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости, и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить «я — русский». И мы обязательно увидимся с ними еще!» — высказался SHAMAN.

Он подчеркнул, что выступления, запланированные несколько месяцев назад, требовали серьезной подготовки, технического оснащения и организации безопасности зрителей.

«Нашей встречи я ждал долго. Знал, что меня тоже очень ждут. И примут как родного, потому что здесь я дома, в России. Моя команда приложила максимум усилий для того, чтобы концертные шоу в Мариуполе и Луганске запомнились всем надолго и стали ярким началом этого года», — подчеркнул певец.

В Мариуполе после концерта артиста долго не отпускали со сцены. SHAMAN несколько раз выходил на бис, а потом в течение более часа раздавал автографы, фотографировался с поклонниками и записывал видеоприветы для бойцов на передовой.

Во время выступления в Луганске были записаны тысячи голосов военнослужащих, а также местных жителей, которые войдут в студийную запись новой песни. На создание будущего хита музыканта вдохновил гастрольный тур по Донбассу.

«Конечно, такие поездки меняют восприятие реальности. Одно дело — следить за теленовостями, а другое — самому петь во Дворце культуры, фасад которого до сих пор хранит следы артиллерийских обстрелов», — сказал SHAMAN.

О желании посетить Донбасс с большим концертом SHAMAN объявлял 7 декабря прошлого года в интервью Пятому каналу. Тогда он указывал на «некие сложности с датами, потому что <…> нужно не один день выбрать, а несколько дней».

1 октября сообщалось, что в топ российского YouTube попало исполнение гимна России SHAMAN с президентом РФ Владимиром Путиным на Красной площади в Москве. Гимн прозвучал на концерте «Выбор народа. Вместе навсегда». Мероприятие прошло 30 сентября после подписания в Кремле документов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.