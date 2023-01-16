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Немецкий депутат предложил выкупить танки у Катара и передать их Киеву

Немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал выкупить обратно танки у Катара и передать их Украине
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Немецкий депутат Родерих Кизеветтер заявил, что необходимо выкупить обратно предоставленные ранее Катару танки и отправить их на Украину. Свое предложение политик озвучил в интервью газете Süddeutsche Zeitung 15 января.

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Издание сообщает, что Кизеветтер предлагает выкупить обратно 15 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые были переданы Катару в связи с проведением чемпионата мира по футболу. По его словам, «гепардовые танки» находятся в отличном состоянии, однако арабскому государству они сейчас не нужны.

«Все, чем мы можем способствовать победе Украины, мы должны делать»,— дополнил депутат.

15 января власти Германии сообщили, что не смогут поставить танки Leopard для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в текущем году из-за того, что на подготовку машин может уйти до года. Даже если решение о передаче танков ВСУ будет принято завтра, поставка не сможет начаться до следующего года.

До этого, 10 января, СМИ сообщили о попытках Франции и Польши повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Киеву танков Leopard. В частности, Варшава намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. Танки Leopard являются более серьезной и эффективной техникой, нежели боевые машины пехоты Marder, которые ранее Киев получил от Берлина.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву.

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