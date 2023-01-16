Президент Хорватии Миланович заявил, что США и НАТО ведут войну против России на Украине

США и НАТО ведут войну с РФ, используя Украину как инструмент, сказал президент Хорватии Зоран Миланович.

«Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией», — цитирует заявление Милановича местная газета Istra24 в воскресенье, 15 января.

Хорватский президент обратил внимание на то, что не видит финальной цели санкций в отношении России.

«Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. <...> К ним (санкциям. — Ред.) прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?» — высказался он.

Так Миланович прокомментировал критику решения парламентариев Хорватии отказаться от участия в миссии Евросоюза EUMAM Ukraine — кампании, которая подразумевает двухлетний курс обучения 15 тыс. украинских боевиков по использованию оружия Запада хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем. Учения пройдут в странах европейского блока: тренировочные базы будут дислоцированы, к примеру, в Польше, Германии и Франции.

Миланович отметил, что миссия ЕС не соответствует Договору о функционировании Евросоюза, поскольку документ предусматривает проведение подобного рода мероприятий только за пределами государств — членов объединения. Президент Хорватии обратил внимание на то, что европейский блок первый раз за всю свою историю становится прямым участником конфликта.

Запрос на обучение украинских националистов Миланович отклонил в ноябре 2022 года. Отказ принимать участие в инициативе ЕС озвучил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Москва пошла на такой шаг на фоне обострившейся ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны военных Украины.

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