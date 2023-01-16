Медведчук указал на поступательное движение НАТО к провокации России

Объединение с Западом у России и других стран развивалось на разных условиях. Вместо сотрудничества и партнерства США и НАТО жаждали поглощать и доминировать, чего не могла допустить Москва. Отсюда и требования прекратить двигаться к границам России, пишет в статье для «Известий» 16 января председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.

Он напоминает, как Россия взяла западную демократию за образец, провела реформы и начала встраиваться в западный мир, что с точки зрения построения общеевропейского дома должно было бы приветствоваться и поощряться. В этом случае Европа получает мирного и экономически состоятельного партнера, его рынки и ресурсы на порядок усилят ее, рассуждает политик.

По мнению Медведчука, если руководствоваться колониальным мышлением, то экономический рост и самостоятельность дальней колонии недопустимы. Провинции не должны обгонять метрополию ни финансово, ни политически, ни культурно.

«Есть ЕС, который занимался строительством новой экономической реальности. А есть НАТО, созданная в 1949 году, которая противостояла Востоку, в первую очередь СССР, России. Вспомним слова первого генерального секретаря НАТО Гастингса Исмея: «Держать Советский Союз вне [Европы], американцев — внутри, а немцев — в подчиненном положении». То есть идеология НАТО — это США в Европе, да еще и в доминирующем положении, а Россия — нет», — пишет он.

В этом контексте действия России очевидны: она честно закончила холодную войну, а вот США, НАТО, похоже, нет, так как приготовленное ей объединение с Западом идет не на равных условиях. Оно диктуется на условиях экономического и политического поглощения.

«Отсюда и требования Москвы прекратить двигаться к границам России и пересмотра позиций и договоренностей. И теперь мы наблюдаем, что концепция НАТО уничтожила не только интеграцию России в Европу, но и поставила крест на расширении Европы, ее развитии, то есть из двух подходов, которые мы тут представляем, один явно победил другой», — резюмирует автор материала.

Накануне, 15 января, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес указал, что целью создания Североатлантического альянса является подчинение американскому империализму европейских государств.

В тот же день глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что урегулирование конфликта на Украине и остановка кровопролития не входят в планы стран Запада. Он привел как доказательство заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что и по завершении конфликта рассчитывать на нормализацию отношений между Россией и Западом не стоит.

В ноябре 2022 года китайская газета The Global Times со ссылкой на мнение местных экспертов написала, что Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран ЕС.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 23 ноября заявил, что США полностью управляют НАТО, а все страны — члены блока являются сателлитами. Североатлантический альянс относится к такому инструменту, который на 100% управляется лишь США. Крупные европейские компании переходят под контроль Штатов, переводят туда активы.