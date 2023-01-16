В Бразилии четыре человека погибли при взрыве в стрелковом клубе

Четыре человека погибли в результате взрыва в стрелковом клубе в бразильском городе Манаус. По информации портала G1, опубликованной 15 января, в числе погибших замужняя пара владельцев клуба и сотрудники заведения.

«По данным пожарных, взрыв произошел в районе, где в клубе проходили тренировки по стрельбе. Корпорация также сообщила, что тела четырех погибших были обуглены»,— сообщает G1.

Одному из пострадавших с ожогами 90% тела сделали экстренную операцию, и сейчас он находится под наблюдением врачей.

Как отмечается, продолжается расследование причин инцидента.

Ранее этим же днем, 15 января, на химическом предприятии в китайской провинции Ляонин прогремел взрыв с последующим пожаром. В результате происшествия два человека погибли, 34 пострадали и еще 12 числятся пропавшими без вести.