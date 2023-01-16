Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ рассказал о заведомо невыполнимых требованиях для въезда россиян в страны ЕС
Общество
Подъезд жилого дома Печоры покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы
Общество
Заслуженный артист России Генрих Казарьян скончался на 82-м году жизни
Мир
В результате взрыва на китайском заводе два человека погибли и еще 34 пострадали
Общество
Звезду вернули на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ после реконструкции
Армия
ВМФ России получил новую систему спасения экипажей подлодок
Мир
Взорвавшийся газопровод в Литве восстановили
Армия
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
Армия
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
Мир
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Мир
Депутат ЕП назвал подчинение американскому империализму целью создания НАТО
Мир
Европарламент ожидает получить проект десятого пакета санкций в феврале

В результате взрыва на китайском заводе два человека погибли и еще 34 пострадали

Взрыв на химзаводе в китайской провинции Ляонин привел к гибели двух человек
0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Pan Yulong
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще 34 ранены. Об этом сообщает китайский новостной портал Sina в понедельник, 16 января.

Отмечается, что еще 12 человек числятся пропавшими без вести.

«15 января в 13:25 произошел взрыв и пожар во время технического обслуживания установки алкилирования Panshan Haoye Chemical Co.Ltd. в городе Паньцзинь», — сообщается в материале.

В тушении пожара в общей сложности было задействовано 105 пожарных машин и 441 пожарных, а также 20 машин скорой помощи и 240 медицинских работников.

В настоящее время пожар контролируется, остаточный огонь находится в стадии стабильного контролируемого горения, а связанные с ним устройства и резервуарный парк находятся под контролем, пишет Sina.

О взрыве на китайском предприятии в провинции Ляонин стало известно накануне, 15 января. Хлопок прогремел на заводе в округе Паньцзинь, после чего на предприятии начался пожар.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023