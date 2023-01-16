В результате взрыва на китайском заводе два человека погибли и еще 34 пострадали

На химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще 34 ранены. Об этом сообщает китайский новостной портал Sina в понедельник, 16 января.

Отмечается, что еще 12 человек числятся пропавшими без вести.

«15 января в 13:25 произошел взрыв и пожар во время технического обслуживания установки алкилирования Panshan Haoye Chemical Co.Ltd. в городе Паньцзинь», — сообщается в материале.

В тушении пожара в общей сложности было задействовано 105 пожарных машин и 441 пожарных, а также 20 машин скорой помощи и 240 медицинских работников.

В настоящее время пожар контролируется, остаточный огонь находится в стадии стабильного контролируемого горения, а связанные с ним устройства и резервуарный парк находятся под контролем, пишет Sina.

О взрыве на китайском предприятии в провинции Ляонин стало известно накануне, 15 января. Хлопок прогремел на заводе в округе Паньцзинь, после чего на предприятии начался пожар.