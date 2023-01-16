Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД рассказал о попытках поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами
Общество
Подъезд жилого дома Печоры покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы
Общество
Заслуженный артист России Генрих Казарьян скончался на 82-м году жизни
Мир
В результате взрыва на китайском заводе два человека погибли и еще 34 пострадали
Общество
Звезду вернули на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ после реконструкции
Армия
ВМФ России получил новую систему спасения экипажей подлодок
Мир
Взорвавшийся газопровод в Литве восстановили
Мир
Пленный украинский боевик сообщил о девяти американских наемниках в Соледаре
Армия
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
Мир
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Мир
Депутат ЕП назвал подчинение американскому империализму целью создания НАТО
Мир
Европарламент ожидает получить проект десятого пакета санкций в феврале

Диетолог Стародубова опровергла связь острых специй с похудением

Диетолог Стародубова: добавление острых специй в пищу не способствует похудению
0
Фото: freepik.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что добавление острых специй в пищу не способствует похудению. Специалист опровергла популярный миф в беседе с «РИА Новости» 16 января.

В пряном виде: от каких проблем помогают перец, имбирь и корица
Эксперты рассказали, почему в хорошие приправы не добавляют соль

«К сожалению, существует довольно распространенное ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма»,— рассказала врач.

Она также напомнила о вреде острой пищи для организма: ее употребление может привести к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов. Стародубова посоветовала не употреблять более 10–15 г свежего и 0,2–0,5 г сухого острого перца в день.

В октябре врач-гастроэнтеролог Светлана Доможирова рассказала, что вещество в составе острого перца способно убить раковые клетки. По ее словам, острые приправы имеют ряд полезных свойств и могут благотворно влиять на организм, если соблюдать меру.

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, что к острым блюдам следует относиться с осторожностью. Она отметила, что острая пища не вызывает язву желудка или двенадцатиперстной кишки, однако может усугубить уже существующие проблемы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023