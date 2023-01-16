Диетолог Стародубова опровергла связь острых специй с похудением

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что добавление острых специй в пищу не способствует похудению. Специалист опровергла популярный миф в беседе с «РИА Новости» 16 января.

«К сожалению, существует довольно распространенное ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма»,— рассказала врач.

Она также напомнила о вреде острой пищи для организма: ее употребление может привести к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов. Стародубова посоветовала не употреблять более 10–15 г свежего и 0,2–0,5 г сухого острого перца в день.

В октябре врач-гастроэнтеролог Светлана Доможирова рассказала, что вещество в составе острого перца способно убить раковые клетки. По ее словам, острые приправы имеют ряд полезных свойств и могут благотворно влиять на организм, если соблюдать меру.

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, что к острым блюдам следует относиться с осторожностью. Она отметила, что острая пища не вызывает язву желудка или двенадцатиперстной кишки, однако может усугубить уже существующие проблемы.