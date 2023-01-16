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Синоптики предупредили москвичей о гололедице 16 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Облачная погода, небольшой снег, гололедица, а также от 3 градусов мороза ожидают москвичей в понедельник, 16 января. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от -3 до -1 градуса, ночью — понижение до 3 градусов ниже нуля.

Жителей Московской области ожидает от -5 до нуля градусов в дневное время суток и аналогичный температурный фон — в ночное.

Прогнозируется ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Накануне, 15 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал оттепель и до 4 градусов тепла в столичном регионе на следующей неделе. По словам метеоролога, высота снежного покрова сократится с 27 до 23 см, также в регионе пройдут ледяные дожди.

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