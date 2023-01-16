Системы ПВО сбили беспилотник над севастопольской бухтой

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над бухтой в Севастополе. Об этом в понедельник, 16 января, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Все службы работают в штатном режиме», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Развожаева.

Ранее, в ночь на Рождество, 7 января, системы ПВО Севастополя в очередной раз сбили беспилотный летательный аппарат. По данным губернатора города, беспилотник был ликвидирован над Северным молом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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