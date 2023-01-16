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В Москве отреставрировали «Дом с фигурами»

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Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
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В Москве завершилась реставрация жилого дома Военно-инженерной академии, также известного как «Дом с фигурами». Об этом в воскресенье, 15 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

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«Отреставрировали скульптурные композиции «Дома с фигурами» в Подколокольном переулке. Многие москвичи волновались об их судьбе», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам чиновника, в ходе работ специалисты восстановили, в частности, утраченные элементы скульптур, а также заменили металлический каркас, где это требовалось.

Для долгой сохранности фигур шахтера и колхозницы обработали специальными защитными составами. Также была улучшена система водоотведения, пишет «Москва 24».

Строение имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, отмечает РИАМО.

Восьмиэтажный дом для сотрудников и слушателей Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева был спроектирован русским и советским архитектором Ильей Голосовым. Строение возвели в 1937 году, уточняет агентство городских новостей «Москва». Тогда же перед его аркой появились скульптуры, которые добавляли торжественности облику здания.

В декабре в мэрии столицы сообщили, что в 2022 году в Москве отреставрировали свыше 200 объектов культурного наследия. Среди них — храмы, крупные градостроительные объекты, городские усадьбы, парковые комплексы, огромные промышленные комплексы и небольшие здания, пишет НСН.

Как отмечает Собянин, помощь в этой работе оказывают и частные инвесторы, и федеральные структуры, но основной вклад своим ежедневным трудом внесли архитекторы, художники, реставраторы, пишет RT.

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