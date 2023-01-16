Заслуженный артист России Генрих Казарьян скончался на 82-м году жизни

В возрасте 82 лет ушел из жизни заслуженный артист России Генрих Казарьян. Об этом в социальной сети «Вконтакте» 14 января поделился Тверской театр юного зрителя.

«С большим сожалением сообщаем, что сегодня наш театр потерял коллегу, друга и выдающегося профессионала. Приносим свои соболезнования семье и близким Генриха Арменовича. О дате, месте и времени прощания будет сообщено дополнительно»,— говорится в публикации.

В сообщении театра отмечается, что Казарьян работал в драматических театрах Чикмента, Магнитогорска, Таллинна, Новгорода, Ижевска, Новомосковска, Магнитогорска, Петрозаводска и Калинина.

Генрих Казарьян выступал в Тверском ТЮЗе с 1977 года. Он стал известен благодаря ролям в спектаклях «Загадочное ночное убийство собаки», «Панночка», «Кабала святош», «Забыть Герострата».