ВМФ России получил новую систему спасения экипажей подлодок

Подразделения Военно-морского флота (ВМФ) России получили новую систему для спасения экипажей подводных лодок и судов, сообщили «Известиям» 16 января источники в военном ведомстве. Первые комплекты уже поступили на Северный и Тихоокеанский флоты.

Новинка включает несколько морских контейнеров с установленным в них спасательным оборудованием. В том числе системами пожаротушения, откачки воды с терпящих бедствие кораблей, судов и подводных лодок, и оборудованием для глубоководных работ на борту субмарин.

По словам собеседников издания, на флотах уже проведено несколько учений, чтобы освоить новую спасательную систему. В частности, контейнеры размещались на борту обычных судов, а также боевых кораблей. Их перевозили автомобильным, железнодорожным и даже авиационным транспортом.

При необходимости контейнеры могут быть размещены на любом корабле, на палубе которого достаточно места.

«Россия и Советский Союз, к сожалению, научены громкими авариями подводных лодок. «Курск» до сих пор вспоминаем. Поэтому задачи поисково-спасательного обеспечения субмарин и надводных кораблей имеют для нас большое значение. Преимущество контейнеров в том, что их можно погрузить на любое судно, где есть площадка соответствующих размеров, — например, на один из буксиров, которые сейчас строятся, или на суда типа паромов, где есть кран. Необязательно иметь специализированный корабль (он ведь в нужный момент может находиться на ремонте или в другом районе). Гораздо эффективнее — модульные контейнеры и команда спасателей, с которыми можно выйти в море на том корабле, который есть под рукой. Это современный перспективный путь развития, за которым будущее», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Контейнерные переброски: ВМФ России получил новые системы спасения субмарин