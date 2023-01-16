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Офицер ЛНР назвал каплей в море поставку британских танков Украине

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence
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Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай назвал поставку Великобританией 14 танков Challenger 2 Украине каплей в море. Об этом он рассказал в воскресенье, 15 января.

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«Если мы рассматриваем только то количество «железа», которое будет передаваться, то это капля в море, но это концептуальный шаг. Потому что Англия — один из операторов поставки вооружения ВСУ (Вооруженным силам Украины. — Ред.)», — сказал Новиков в беседе с ТАСС.

То, что Британия начала напрямую поставлять именно танки, а не просто каски, бронежилеты и системы противовоздушной обороны (ПВО), является показательным шагом Лондона.

«Танки — это тяжелая техника, штурмовая, наступательная, современная. Пусть она не самых последних поколений, но она уже не времен Сталина и Хрущева», — добавил военный.

По его словам, этим шагом Великобритания объявляет о своих намерениях наращивать объемы военной помощи националистам Украины. Новиков считает поставки штурмовой техники боевикам заявлением для Германии, Франции и Израиля и других союзников.

Накануне, 14 января, правительство Великобритании анонсировало поставку Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами. Вместе с тем Лондон предупредил о начале обучения украинских боевиков использованию британских танков и гаубиц в ближайшие дни.

Тогда же посольство России в Лондоне предупредило об ужесточении конфликта на Украине в результате поставок британских танков. Дипломаты также подчеркнули, что курс на вооружение украинских радикалов отражает линию Лондона на затягивание конфронтации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации России по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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