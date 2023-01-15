Захарова прокомментировала антироссийские санкции Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против Ангелины Вовк, о чем она рассказала в воскресенье, 15 января.

«Всё жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-секретаря российского МИДа.

Санкционное давление на Россию увеличилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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