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Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
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На Украине наблюдается огромный дефицит выработки энергии

Украинская энергокомпания Yasno: нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными
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Значительный дефицит генерации в энергосистеме наблюдается на Украине на сегодняшний день. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил гендиректор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в Facebook (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской).

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«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будет продолжаться ремонт, пока не известно», — рассказал Коваленко.

Гендиректор уточнил, что проблема настолько существенная, что «Укрэнерго» значительно ограничил объемы потребления по всей стране.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в том числе на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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