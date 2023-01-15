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СК проверит видео с издевательствами над российскими пленными

СК РФ проведет проверку видео с издевательствами над попавшими в плен российскими военными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Следственный комитет России планирует провести проверку видео с издевательствами над попавшими в плен российскими военными. Об этом стало известно сообщили в СК 15 января.

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«Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным Следкома, родственники военных получили видео с анонимных аккаунтов. На них видно, как неизвестные издеваются над солдатами и требуют выкуп, угрожая убийством.

Накануне,14 января, Москалькова продемонстрировала кадры с пытками солдат ВС РФ в украинском плену. Она обратилась в ряд международных организаций, потребовав повлиять на власти Украины, чтобы те соблюдали Женевские конвенции.

Ранее, 13 января, военный врач ВС РФ Даниил Пшеничный рассказал о том, что российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными.

До этого, 11 января, вернувшиеся из украинского плена жители Донецкой Народной Республики рассказали о том, как их пытали националисты водой и током. В их суставы вставляли какие-то иглы, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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