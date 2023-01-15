Конфликт на Украине стал следствием прошлых ошибок НАТО в отношениях с Россией, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.

«Корень сегодняшнего конфликта можно проследить в заключительном коммюнике Бухарестского саммита НАТО 2008 года, в котором было подтверждено, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Эта возможность вызвала тревогу в Москве. Опасения усилились, когда поддерживаемые США протесты на киевском Майдане привели к смещению премьер-министра Виктора Януковича», — написал он в материале от 13 января.

По его мнению, у НАТО была масса вариантов нивелировать опасения России, но альянс этого не сделал, а те меры, что в итоге были приняты, оказались запоздалыми.

О намеренном поддержании украинского конфликта из-за противостояния с РФ говорили неоднократно российские и зарубежные эксперты.

12 января постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны изначально не собирались заниматься урегулированием ситуации на Украине, о чем свидетельствуют признания политиков в предназначении Минских соглашений.

7 января член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила о признании Украиной того, что на сегодняшний день Россия противостоит всему НАТО. Так она прокомментировала заявление главы украинского минобороны Алексея Резникова о том, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Москвой.

В конце декабря 2022 года турецкий обозреватель Берджан Тутар отметил, что западные страны побоялись вступить в прямой конфликт с Россией, решив пожертвовать Украиной ради достижения своих собственных целей в отношении Москвы.

22 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Россия продолжает начатую 24 февраля 2022 года специальную операцию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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