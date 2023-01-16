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Рядовой Сапрунов вывел из-под огня машину с боеприпасами и получил медаль «За отвагу»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Рядовой Роман Сапрунов доставлял боеприпасы артиллерийским дивизионам, ведущим бои с вооруженными формированиями Украины (ВФУ), когда позиции на стоянке российской военной и автомобильной техники накрыл вражеский артиллерийский огонь. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в понедельник, 16 января.

Российские военные при зачистке Соледара обнаружили скрывающихся боевиков ВСУ

Рядовой Сапрунов сориентировался в ситуации и приступил к эвакуации автомобиля с боеприпасами, попадание вражеского снаряда в который могло привести к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники дивизиона.

Виртуозно управляя машиной и совершая противоогневые маневры рядовой Сапрунов покинул на машине с боеприпасами огневую зону. Благодаря его смелости, отваге и самоотверженным действиям уничтожение военной техники и боеприпасов российской армии было предотвращено.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, рядовой Сапрунов награжден медалью «За отвагу».

Командир орудия старший сержант Константин Токарь в составе артиллерийского расчета выполнял артподдержку наступающих на позиции украинских националистов подразделений российских мотострелков.

В ходе наступления старший сержант уничтожил опорный пункт противника, а затем, совершив противоогневой маневр, на новой позиции поразил район скопления военной техники и личного состава иностранных наемников.

Противостоящие российским подразделениям боевики в результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Токаря утратили боеспособность и оставили позиции. Задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была успешно реализована.

Накануне, 15 января, Минобороны рассказало, как матрос Алексей Курмазов в составе штурмовой группы освобождал один из населенных пунктов, когда из замаскированной позиции на них обрушились украинские боевики.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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