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Модный обозреватель назвала конкурс «Мисс Вселенная» политическим рупором

Модный обозреватель Лавровская: конкурс «Мисс Вселенная» — не о творчестве, а о социополитических амбициях
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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
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Сегодня любая площадка в мире моды становится социально-политическим рупором. Конкурс красоты «Мисс Вселенная» в этом плане не стал исключением, заявила в воскресенье, 15 января, в беседе с «Известиями» модный обозреватель и PR-менеджер из Милана Екатерина Лавровская.

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Она отметила, что конкурсы красоты — априори не творческий процесс, а коммерческий, куда вкладываются огромные деньги.

«На моей памяти, нет ни одной победительницы «Мисс Вселенная», которая бы стала музой настоящего художника в мире моды. Здесь вопрос совсем не о творчестве, а о социополитических амбициях. Поэтому меня совершенно не удивляет тот факт, что конкурс выиграла американка», — сказала Лавровская.

При этом, как указала обозреватель, подобный принцип действует для всех модных площадок мира. В качестве примера она привела Неделю моды в Нью-Йорке.

Финал 71-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» состоялся 14 января в американском городе Новый Орлеан. Победительницей стала американка Р'Бонни Габриэль.

Однако вскоре победа омрачилась скандалом. Девушку обвинили в нечестном получении титула «Мисс США» — якобы победа была сфальсифицирована и стала результатом «фаворитизма».

Россию на «Мисс Вселенная» представляла 22-летняя «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова. Пробиться в финал конкурса ей не удалось. Второе место заняла участница из Венесуэлы Аманда Дудамель. Третьей стала Андреина Мартинез из Доминиканской Республики.

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