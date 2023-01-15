Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси
Грузинского актера Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси. Об этом 15 января сообщил менеджер артиста Рати Абзианидзе.
«Решением его семьи, это было и его желанием при жизни, он будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать», — сказал он.
Абзианидзе также сообщил, что панихида по актеру пройдет в церкви, однако не уточнил в какой. По словам менеджера, после окончания церемонии гроб будет доставлен в тбилисскую филармонию, а позже пройдет погребение.
Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января на 85-м году жизни. По словам Абзианидзе, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, последние несколько недель жизни актер находился в клинике.
Кикабидзе известен по картинам «Не горюй!», «Мимино», «Мелодии Верийского квартала» и ряду других. Всего в фильмографии актера насчитывается более 20 картин. Кроме того, он также известен как сценарист и режиссер. Он снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные».