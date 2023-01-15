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Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси

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Фото: РИА Новости/Андрей Александров
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Грузинского актера Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси. Об этом 15 января сообщил менеджер артиста Рати Абзианидзе.

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«Решением его семьи, это было и его желанием при жизни, он будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать», — сказал он.

Абзианидзе также сообщил, что панихида по актеру пройдет в церкви, однако не уточнил в какой. По словам менеджера, после окончания церемонии гроб будет доставлен в тбилисскую филармонию, а позже пройдет погребение.

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января на 85-м году жизни. По словам Абзианидзе, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, последние несколько недель жизни актер находился в клинике.

Кикабидзе известен по картинам «Не горюй!», «Мимино», «Мелодии Верийского квартала» и ряду других. Всего в фильмографии актера насчитывается более 20 картин. Кроме того, он также известен как сценарист и режиссер. Он снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные».

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