Появилось видео с места крушения самолета в Непале

Появилось видео с места крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines, разбившегося в воскресенье, 15 января, у города Покхара в Непале.

На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», видны обломки салона, крыла, трапа и других частей лайнера.

На месте при большом скоплении людей работают специалисты экстренных служб. Пожарные уже ликвидировали огонь, возникший в результате крушения, но до сих пор виден дым.

Обломки воздушного судна находятся возле оврага всего в нескольких метрах от жилых домов. Местные жители стали первыми, кто добрался до места трагедии, однако оказывать помощь было уже некому.

Самолет разбился, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика — авиакомпании Yeti Airlines — Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

Премьер Непала созвал экстренное заседание правительства в связи с крушением самолета. В понедельник, 16 января, в стране объявлен траур по погибшим.