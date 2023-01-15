Ремонтные работы на взорвавшемся в Литве газопроводе завершились

Ремонтные работы на взорвавшемся в Пасвальском районе Литвы газопроводе завершены. Об этом 15 января заявил генеральный директор предприятия Amber Grid — оператора газовых сетей Литвы — Нямунас Бикнюс, пишет ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

«Ремонт на месте аварии завершен. С помощью рентгеновской аппаратуры проводится проверка герметичности труб. В случае положительного результата транспортировка газа по трассе возобновится в понедельник около полудня», — сообщил он.

Известно, что около 10 м трубопровода было заменено, а все места стыков были проверены рентгеном.

О взрыве газа на участке трубопровода в Литве стало известно 13 января. На месте взрыва наблюдался открытый огонь, высота которого достигала примерно 50 м.

В тот же день пожарные полностью ликвидировали возгорание на месте взрыва газопровода. Известно, что горение газа наблюдалось примерно четыре часа, до тех пор пока голубое топливо на поврежденном участке газопровода не выгорело. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

14 января Бикнюс рассказал о том, что взрыв газопровода, вероятнее всего, произошел из-за нарушения шва на стыке одной из труб. Гендиректор Amber Grid подчеркнул, что версия с диверсией является маловероятной, однако точная причина произошедшего еще устанавливается.