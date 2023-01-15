The Times узнала о возможном примирении принца Гарри с семьей до коронации Карла III

Примирение британской королевской семьи и принца Гарри может произойти в ближайшие несколько месяцев, до коронации Карла III. Об этом 14 января пишет газета The Times со ссылкой на источники.

«Это потребует проявления уступчивости со всех сторон, но это можно сделать.<…> Гарри нужен здесь, в комнате с королем и принцем Уэльским (принцем Уильямом. — Ред.), парой других членов семьи, некоторыми «его людьми», которым он доверяет и которые всегда его поддерживали, чтобы он не думал, что его ждет засада», — рассказал один из собеседников издания.

Отмечается, что члены королевской семьи настаивают на том, чтобы встреча произошла до коронации, так как не хотят, чтобы церемония «превратилась в цирк».

Ранее, 12 января, политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с «Известиями» оценил как низкую вероятность того, что принц Гарри повторит судьбу Эдуарда VIII, отрекшегося от престола ради женщины. Зудин также выразил мнение, что для всего мира и в частности для США королевская семья «рассматривается не столько как через политическую призму, сколько как разновидность шоу-бизнеса».

При этом 7 января стало известно, что принца Гарри лишили официальной роли на церемонии коронации Карла III. Причиной тому названы мемуары принца Гарри под названием «Запасной».

Карл III стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Торжественная церемония его коронации состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.