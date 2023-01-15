В Москве построят 12 пешеходных переходов до 2026 года

В Москве появится 12 новых подземных и надземных пешеходных переходов. Их планируется построить к 2026 году, сообщается в воскресенье, 15 января, на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

«Специалисты уже начали их проектирование и разработку градостроительной документации», — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Так, пять подземных переходов будут размещены под путями Московских центральных диаметров (МЦД) на улицах Яблочкова, Черняховского, Новостроевской, а также на пересечении улицы Каспийской с улицами Медиков и Ереванской.

Надземные переходы появятся рядом на улице Василисы Кожиной и на улице Ивана Франко. Их построят через северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД). Еще один такой переход возведут на улице Бутырский Вал.

Кроме этого, в столице построят три пешеходных моста. Два из них соединят Болотную и Крымскую, Госпитальную и Рубцовскую набережные. Один пешеходный мост также возведут через Нагатинский затон.

Как отмечается на сайте, решение о строительстве дополнительных пешеходных переходов было принято Собяниным в связи с увеличением интенсивности движения поездов.

Ранее, в середине декабря, сообщалось, что строительство пешеходного перехода через пути МЦД-1 завершили в столичном районе Кунцево. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, благодаря новому переходу, возведенному в районе пересечения улицы Полоцкой и улицы Гвардейской, жители смогут безопасно переходить через железнодорожные пути и строящуюся скоростную магистраль.