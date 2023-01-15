Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве построят 12 пешеходных переходов до 2026 года
Мир
Подрыв взрывчатки произошел во дворе дома в Цхинвале
Общество
Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя
Мир
В Британии возмутились решением Сунака передать Киеву танки Challenger 2
Мир
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Общество
Метро Москвы получило 48 вагонов для БКЛ в декабре 2022 года
Мир
В Болгарии предложили передать Киеву коз вместо танков Leopard
Мир
Минобороны Британии опровергло данные о передаче вертолетов Apache Украине
Происшествия
Военные пострадали при детонации боеприпасов под Белгородом
Политика
В Совфеде заявили о подготовке США к войне с Китаем
Мир
Все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли
Мир
Минобороны Молдавии сообщило об уничтожении найденной на севере страны ракеты

В Москве построят 12 пешеходных переходов до 2026 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве появится 12 новых подземных и надземных пешеходных переходов. Их планируется построить к 2026 году, сообщается в воскресенье, 15 января, на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

Им снизу видно всё: умные камеры в переходах заменят полицейских
Искусственный интеллект обнаружит подозрительные предметы и просигнализирует о беспорядках

«Специалисты уже начали их проектирование и разработку градостроительной документации», — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Так, пять подземных переходов будут размещены под путями Московских центральных диаметров (МЦД) на улицах Яблочкова, Черняховского, Новостроевской, а также на пересечении улицы Каспийской с улицами Медиков и Ереванской.

Надземные переходы появятся рядом на улице Василисы Кожиной и на улице Ивана Франко. Их построят через северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД). Еще один такой переход возведут на улице Бутырский Вал.

Кроме этого, в столице построят три пешеходных моста. Два из них соединят Болотную и Крымскую, Госпитальную и Рубцовскую набережные. Один пешеходный мост также возведут через Нагатинский затон.

Как отмечается на сайте, решение о строительстве дополнительных пешеходных переходов было принято Собяниным в связи с увеличением интенсивности движения поездов.

Ранее, в середине декабря, сообщалось, что строительство пешеходного перехода через пути МЦД-1 завершили в столичном районе Кунцево. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, благодаря новому переходу, возведенному в районе пересечения улицы Полоцкой и улицы Гвардейской, жители смогут безопасно переходить через железнодорожные пути и строящуюся скоростную магистраль.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023