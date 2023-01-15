Киевский историк назвал украинцев синтезом 37 цивилизаций

Украина как государство представляет собой цивилизационный синтез, состоящий из «сплава 37 цивилизаций», начиная от киммерийцев — «доскифских» народов Северного Причерноморья. Такое мнение 13 января высказал киевский историк и телеведущий Даниил Яневский.

По его мнению, ни одно европейское государство не может «похвастаться» такой историей.

В этом Яневский видит главную ценность украинской государственности. Также историк поднимает вопрос: для чего существует украинское государство, и за что воюют украинцы.

«Для чего существует украинское государство? Не для смертельной опасности. Ради чего погибло под сто тысяч украинских солдат? За то, что у нас 37 цивилизаций. Украина — цивилизационный синтез. За это», — указал Яневский во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

Ранее, в мае 2022 года, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации в США заявил, что Киев готов поделиться с миром новыми крупными «открытиями». Постпред сослался на украинские учебники по географии и истории, согласно которым предки французов, испанцев, португальцев, турок и евреев пришли с Украины, а становление украинского народа идет 140 тыс. лет.

Одним из авторов этой учебной программы стал украинский историк Валерий Бебик, известный утверждениями, что Украина является колыбелью мировой цивилизации. В 2015 году он был назначен временным председателем общественного совета при украинском министерстве информполитики.