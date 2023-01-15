Путин назвал положительной динамику военной спецоперации на Украине

Динамика специальной военной операции (СВО) по защите жителей Донбасса положительная, события развиваются согласно плану Министерства обороны и Генштаба РФ. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«И, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы», — сказал российский лидер.

14 января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя опроверг информацию о том, что Россия стремится уничтожить государственность на Украине. Он подчеркнул, что Москва противостоит не украинскому народу, а преступному режиму Киева.

До этого, 13 января, Путин указал на важность поддержки участников СВО на Донбассе. По его словам, военным нужны моральная поддержка и понимание со стороны граждан России.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил героизм российских солдат, участвовавших в освобождении Соледара, и сказал, что в городе проделана огромная работа.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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