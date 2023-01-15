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В Британии возмутились решением Сунака передать Киеву танки Challenger 2

Британский политик Куртен назвал ошибкой решение Сунака передать Киеву танки Challenger 2
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Фото: TASS/SASCHA STEINBACH
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, приняв решение об отправке танков Challenger 2 на Украину, совершает большую ошибку. Такое мнение 15 января высказал британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

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«Правительство Великобритании должно добиться деэскалации конфликта, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее, 14 января, Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В пакет военной помощи также войдут новые артиллерийские системы.

В тот же день в посольстве России в Лондоне, комментируя это решение, заявили, что направление танков не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя всё новые жертвы, в том числе среди мирного населения. В то же время в дипмиссии добавили, что подобные действия полностью отвечают линии Лондона на затягивание конфронтации.

В этом же месяце стало известно, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Решение об отправке танков Leopard на Украину будет принято в том числе правительством Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта.

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