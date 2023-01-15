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В Болгарии предложили передать Киеву коз вместо танков Leopard

Читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали Зеленского за просьбу к Западу о поставках танков Украине
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу к западным странам о поставках большего количества танков Киеву.

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11 января в ходе пресс-конференции во Львове украинский лидер обратился к странам Запада, призвав их не жалеть танков Leopard для Киева. При этом он отметил, что помощи одного государства недостаточно и необходимо «общее решение».

«У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть народное собрание проголосует за их отправку!» — сыронизировал в ответ на это заявление комментатор Артишок.

«Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора», — указал Петър.

«Спасение людей не входит в планы НАТО», — отметил Мммда, указав, что на Западе на поставках оружия делают большие деньги и «украинцы навсегда будут должны по кредитам».

«Что бы они ни отправили, это станет ломом», — поделился мнением пользователь Аз съм от СССР.

В этом же месяце стало известно, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Решение об отправке танков Leopard на Украину будет принято в том числе правительством Германии.

12 января также сообщалось, что украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко попросил у западных союзников тысячи танков. Речь, в частности, шла о британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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