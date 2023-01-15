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Метро Москвы получило 48 вагонов для БКЛ в декабре 2022 года

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Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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В декабре 2022 года столичный метрополитен получил 48 вагонов «Москва-2020» для Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается 15 января на официальном сайте мэра города.

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Отмечается, что в текущем году планируется поставить еще около 300 таких вагонов. На данный момент для обслуживания БКЛ строят депо «Нижегородское» и «Аминьевское», которые создадут для города более 1,9 тыс. рабочих мест.

«БКЛ станет самой длинной и одной из самых популярных линий метро, поэтому на ней будут ходить только лучшие отечественные составы. Благодаря поставкам метрополитен уже скоро сможет полностью организовать движение на всей БКЛ. При ее замыкании время ожидания поезда на станциях будет максимально комфортным», — сказано на сайте мэра Москвы.

30 декабря в столице завершилось строительство последнего участка Большой кольцевой линии метро от «Каширской» до «Нижегородской». После этого начались пусковые и отладочные работы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин провел на нем техзапуск.

Работы по строительству восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской» начались четыре года назад. Протяженность отрезка — 10,7 км.

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