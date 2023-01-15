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Минобороны Британии опровергло данные о передаче вертолетов Apache Украине
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Минобороны Британии опровергло данные о передаче вертолетов Apache Украине

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Фото: Global Look Press/Oscar Gonzalez
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Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о том, что Лондон намерен передать Киеву ударные вертолеты Apache. Об этом 15 января сообщает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс в своем аккаунте в Twitter.

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«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», — сообщила она.

Речь идет о статье в газете Mirror, где сообщалось о поставках ударных вертолетов Apache для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Позднее сайт газеты удалил данную статью.

Накануне, 14 января, Лондон анонсировал передачу Киеву танков Challenger 2. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал настоящий момент самым подходящим для наращивания снабжения украинских националистов военной техникой и призвал к этому союзников. Кроме того, в пресс-службе Даунинг-стрит рассказали о том, что Соединенное Королевство начнет обучать ВСУ использованию британских танков и гаубиц в ближайшие дни.

10 января отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл высказал мнение, что британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на Украине, так как они слишком сложны в эксплуатации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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