Минобороны Британии опровергло данные о передаче вертолетов Apache Украине

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о том, что Лондон намерен передать Киеву ударные вертолеты Apache. Об этом 15 января сообщает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс в своем аккаунте в Twitter.

«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», — сообщила она.

Речь идет о статье в газете Mirror, где сообщалось о поставках ударных вертолетов Apache для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Позднее сайт газеты удалил данную статью.

Накануне, 14 января, Лондон анонсировал передачу Киеву танков Challenger 2. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал настоящий момент самым подходящим для наращивания снабжения украинских националистов военной техникой и призвал к этому союзников. Кроме того, в пресс-службе Даунинг-стрит рассказали о том, что Соединенное Королевство начнет обучать ВСУ использованию британских танков и гаубиц в ближайшие дни.

10 января отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл высказал мнение, что британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на Украине, так как они слишком сложны в эксплуатации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».