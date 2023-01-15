Заслуженный летчик РФ назвал возможные причины крушения самолета в Непале

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов 15 января назвал в ходе беседы с «Известиями» вероятные причины крушения самолета в Непале.

По словам летчика, статистически самыми опасными моментами полета является этапы взлета и посадки. Причиной крушения могли стать технические неполадки или неправильная работа какой-либо системы самолета. В частности, проблемы могли возникнуть с расчетной системой или двигателем борта.

«Во-вторых, метеоусловия тоже сказываются на безопасности полетов очень сильно. Если конкретно говорить о Непале, а это же Южная Азия, горные районы, — значит там и турбулентность, и изменение ветрового режима очень сильное. А у этого самолета — регионального, винтового — на посадке по боковому ветру ограничения не более 12–15 м/сек максимум. Если больше были порывы, то это сильно усугубляло работу летчикам», — пояснил он.

По словам Попова, при авиакатастрофах последствия для пассажиров, как правило, фатальные, однако шанс остаться в живых все же есть.

«Как правило, [выживают] те, кто находится на посадочных местах в хвостовой части самолета, потому что от удара о землю отрывается хвостовая часть, отлетает в сторону, а если загорается самолет, то это как раз где центроплан, как мы говорим, где крыло, где топливо находится, где двигатель. Поэтому центр и передняя часть самолета берут на себя большую нагрузку ударную. Поэтому иногда несколько людей остаются все-таки в живых. <…> Когда высота падения небольшая, это тоже дает некоторый шанс на выживание», — пояснил эксперт.

Летчик также объяснил, что в некоторых ситуациях пилоты действительно могут спасти ситуацию, однако это зависит от большой суммы факторов.

«Погода отрицательно влияет на шансы пилотов спасти положение. Если воздушные массы начинают сильно бросать самолет, то это еще больше усугубляют ситуацию. Этот самолет был небольших размеров, управлять им сложнее. <…> Бывает, что летчики запаздывают с движениями или, наоборот, торопятся и синхронизировать отклонение, и орган управления, и динамику полета. <…> А еще представьте себе, какая у летчиков в это время психологическая нагрузка. Иногда реакции, которые были бы в иной ситуации естественными, заученными, отработанными, могут запаздывать. Это же человек», — резюмировал Попов.

Ранее в этот день пассажирский самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение у города Покхара. Известно, что крушение произошло при заходе на посадку. На борту воздушного судна находились 72 человека, из них 68 пассажиры, еще четверо — члены экипажа. Все погибли.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

Сообщается, что власти Непала объявили 16 января днем траура. Понедельник станет государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.