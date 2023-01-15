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Минобороны Молдавии сообщило об уничтожении найденной на севере страны ракеты

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Фото: Министерство обороны Молдавии
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Саперная команда отдельного батальона «Кодру» Вооруженных сил Молдавии уничтожила боевую часть ракеты, которая была обнаружена на севере страны в районе сектора Ларга (район Бричаны). Об этом 15 января сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Команда саперов отдельного батальона «Кодру» национальной армии вместе с представителями МВД осуществила контролируемый взрыв. Операция прошла в условиях максимальной безопасности», — указано в пресс-релизе.

В оборонном ведомстве добавили, что на данный момент поисковые команды проверяют территорию для поиска других возможных взрывоопасных объектов.

Ранее в этот день военный эксперт Алексей Рамм сообщил «Известиям», что боеголовка ракеты С-300, упавшая возле приграничного села Ларга в Молдавии, могла быть просроченной, из-за чего и не сдетонировала. Такие выводы он сделал после анализа фотографий снаряда, обнародованных властями Молдавии.

О падении ракеты на территории страны стало известно 14 января. Обломки обнаружили патрули погранполиции в районе сектора Ларга. Отмечается, что на фоне ситуации на Украине республика усилила контроль на границе двух государств.

Этот случай с украинскими ракетами был не первым. В середине ноября прошлого года в Польше упала украинская ракета С-300. Тогда погибли два человека. При этом украинская сторона изначально настаивала, что ракета якобы принадлежит РФ. Однако снимки с места происшествия подтвердили, что это снаряд от С-300. Данные комплексы стоят на вооружении ПВО Украины и, как отмечали эксперты, из-за технического состояния ракеты сбиваются с курса.

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