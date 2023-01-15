Продюсер назвал причиной смерти Кикабидзе проблемы со здоровьем

Причиной смерти грузинского и советского актера Вахтанга Кикабидзе стали проблемы со здоровьем. Он скончался после долгой болезни в клинике в Тбилиси, сообщил в воскресенье, 15 января, его продюсер Рати Абзианидзе.

По словам продюсера, в клинике актер находился последние несколько недель.

«Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны», — сказал Абзианидзе журналистам.

О смерти Вахтанг Кикабидзе днем в воскресенье сообщил телеканал «Мтавари Архи». Актер скончался в возрасте 84 лет.

По данным грузинских СМИ, гражданская панихида, предположительно, пройдет 19 января.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 1966 году пришел в ансамбль «Орэра» (ударные инструменты, вокал). В том же 1966 году дебютировал в кино в фильме «Встреча в горах», а через год снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!». Эта картина принесла ему приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене. Всего в фильмографии актера насчитывается более 20 картин. Среди них «Мимино», «Мелодии Верийского квартала» и другие.

Актер также известен как сценарист и режиссер. Он снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные».