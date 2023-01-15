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Глава Ровенской области Украины сообщил о минировании границы с Белоруссией

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Граница Ровенской области (Украина) с Белоруссией полностью заминирована. Об этом 15 января сообщил губернатор региона Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

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По его словам, эта мера вкупе со сложным ландшафтом северного района области поможет защитить украинскую границу.

«На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения. Противотанковые рвы. Все 229 совместных км с Республикой Беларусь укрепляются», — добавил глава региона.

12 января Коваль сообщал, что в Ровенской области начали возводить оборонительные укрепления.

В то же время пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что в американском оборонном ведомстве не видят признаков подготовки наступательной операции на Украину с стороны Белоруссии.

Ранее в этот день украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев передислоцировал часть войск на север в сторону границы страны с Белоруссией. По его словам, так Украина надеется обезопасить границу от «вторжения».

5 января начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии сообщил о провокациях на границе с Украиной. По его словам, сотрудники ведомства на действия украинской стороны не реагируют.

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