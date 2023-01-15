В Москве студентка выпала из окна 15-го этажа

На юго-западе Москвы 21-летняя студентка выпала из окна 15-го этажа и погибла, сообщил источник «Известий» 15 января.

Инцидент произошел 13 января на улице Академика Анохина. Экстренные службы вызвали очевидцы происшествия. Приехавшие на место правоохранители констатировали смерть пострадавшей.

Подробности произошедшего устанавливаются.

В конце декабря четырехлетний мальчик пострадал в результате падения из окна квартиры в городе Большой Камень в Приморском крае. Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту происшествия.