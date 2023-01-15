Сотрудники ЧВК «Вагнер» ведут зачистку шахт в Соледаре

Сотрудники ЧВК «Вагнер» после освобождения Соледара в Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут зачистку шахт в городе. Об этом в воскресенье, 15 января, рассказал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

По словам военкора, в Соледаре множество шахт, поэтому если сверху город полностью зачищен, то под землей все еще проводится контроль.

«Остаются сотни километров подземных тоннелей и соляных выработок, в которых противник подорвал часть входов. Однако часть входов, куда уходили украинские боевики, целые. Они еще остаются не зачищенными», — рассказал Астрахань.

Как пояснил корреспонденту сотрудник ЧВК «Вагнер», бойцы заходили в Соледар со стороны Попасной, в это время военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали входы в шахты. В результате один из них взорвался на месте.

«Они заминировали все на подступах. А потом просто взорвались все шахты», — сказал сотрудник «Вагнера».

Он добавил, что освобождение Соледара осложнялось тем, что украинские националисты традиционно использовали мирных граждан как живой щит.

В настоящее время группа бойцов продолжает бои за городом, в то время как другие ведут зачистку шахт.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

После освобождения Соледара очевидцы рассказали «Известиям», что артиллерия ВСУ целенаправленно уничтожала жилые кварталы города. В итоге центральные кварталы Соледара практически полностью разрушены. Кроме того, украинские войска обстреливали гуманитарные конвои с беженцами фосфорными снарядами. Их применяли и по мирным гражданам, и по военным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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