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Знаменитый летчик: умер Вахтанг Кикабидзе

Актер ушел из жизни в возрасте 84 лет
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Фото: РИА Новости
В Грузии на 85-м году жизни скончался актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе. Каким его запомнили зрители — в фотогалерее «Известий»
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