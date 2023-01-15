Знаменитый летчик: умер Вахтанг Кикабидзе

В Грузии на 85-м году жизни скончался актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе. Каким его запомнили зрители — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
С юными актрисами Ией Нинидзе и Майей Канкава в фильме Георгия Шенгелая «Мелодии Верийского квартала»
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Фото: РИА Новости
С Евгением Леоновым в фильме Георгия Данелии «Не горюй!»
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Руководитель ансамбля «Орэра» Вахтанг Кикабидзе исполняет грузинскую песню
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Фото: ИТАР-ТАСС
В фильме «Мимино» режиссера Георгия Данелии
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Фото: ИТАР-ТАСС
С Фрунзиком Мкртчяном в комедии «Мимино»
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Фото: РИА Новости/И. Гневашев
На Х Московском международном кинофестивале с кинорежиссером, народным артистом РСФСР Георгием Данелией и народным артистом Армянской ССР Фрунзиком Мкртчяном
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Фото: РИА Новости/Евгений Комаров
В роли сотрудника ЦРУ Глэбба с Юрием Соломиным в роли полковника Славина на съемках многосерийного телевизионного фильма «ТАСС уполномочен заявить»
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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
На палубе теплохода «Грузия» с участниками I Международного фестиваля телевизионных фильмов «Золотое руно» сценаристом Гией Бадридзе, членом жюри документальных фильмов, режиссером Моникой Маурер и режиссером Алексеем Симоновым
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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
Вахтанг Кикабидзе не ограничивался артистической деятельностью: в 1981 году он снял картину «Будь здоров, дорогой», а в 1985-м — «Мужчины и все остальные»
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
За фильм «Мимино» артист получил Государственную премию СССР
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В 1980-м Вахтангу Кикабидзе присвоили звание народного артиста Грузинской ССР, в 2013-м — заслуженного артиста Украины
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