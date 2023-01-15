Победителем конкурса «Мисс Вселенная» стала американка

Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл. Россиянка Анна Линникова ранее выбыла из борьбы за корону победительницы. Войти в топ-16 конкурса вопреки прогнозам не удалось и представительнице Украины Виктории Апанасенко. Финал 71-го конкурса красоты состоялся 15 января, передает телеканал «Известия». Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. Девушка является обладательницей титула «Мисс Россия – 2022».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.